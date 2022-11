Bientôt de nouveaux films Harry Potter ? C'est le souhait exprimé par le studio Warner Bros.

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a présenté jeudi dernier les résultats financiers de l’entreprise et sa future stratégie commerciale. Il compte miser sur les valeurs sûres : les franchises très populaires que le groupe détient comme Le Seigneur des anneaux, les super-héros de l’univers DC Comics, ou le célèbre sorcier Harry Potter. Rappelant qu’il n’y avait pas eu de films sur Superman ou Harry Potter depuis une dizaine d’années il a expliqué : "Ces blockbusters DC et Harry Potter ont rapporté beaucoup d’argent au studio durant ces 25 dernières années. Nous allons nous concentrer sur les grands films, les mastodontes."

Si Henry Cavill est officiellement de retour dans le costume de Superman, peut-on espérer revoir Harry Potter sur grand écran ? Pourquoi pas, à condition d’inclure l’auteure de la saga, prévient David Zaslav : "On va voir si on peut faire quelque chose avec J.K. Rowling pour qu’Harry Potter aille de l’avant".

Aucune allusion aux "Animaux Fantastiques" n’a été faite. Le projet pourrait s’arrêter avant les cinq volets initialement prévus, le succès n’étant pas à la hauteur des attentes.

Sous quelle forme Harry Potter pourrait-il revoir le jour au cinéma ? En adaptant la pièce "Harry Potter et l'Enfant maudit" sortie en 2016 ? Si l’idée intéresse Chris Columbus, réalisateur de "Harry Potter à l'école des sorciers" et "Harry Potter et la chambre des secrets", elle ne semble pas enchanter l’acteur principal des films Harry Potter, Daniel Radcliffe. Ce dernier ne se voit pas enfiler à nouveau la cape et les lunettes du sorcier comme il l’avait confié il y a quelques mois au New-York Times : "Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse vraiment en ce moment."

HBO Max, le service de streaming vidéo de Warner Bros. Discovery, voit également sa stratégie repensée (et une partie de ses employés licenciés…) Certains longs métrages conçus pour la télévision ont été annulés : "Nous avons appris que cela ne fonctionne pas. Les films que nous diffusons au cinéma ont de meilleurs lancements qu’un film de 2 heures et 40 minutes directement pour le streaming." La plateforme se concentrera sur les plus gros succès. La fusion entre HBO Max et Discovery + quant à elle aura lieu plus tôt que prévu (même si en Europe le service ne devrait être disponible qu’en 2024).