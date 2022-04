Bientôt de la pub sur Netflix ? Les mauvais résultats pourraient contraindre la plateforme de streaming à revoir son modèle

Netflix est-il l’arbre qui cache la forêt ? Car au final tous les acteurs du streaming devraient être impactés à l’avenir par la situation économique actuelle. D’une part parce que le paysage streaming est plus rempli qu’il y a quelques années : Apple TV, Disney +, HBO +, Amazon Prime évidemment, pour ne citer que les plus gros. D’autre part parce que les plateformes de vidéo à la demande ont vu leur activité dopée par les confinements.

Admettons que cette période de grâce de binge watching est désormais derrière nous. Et enfin, l’explosion des abonnements Netflix et consorts ces dernières années a bien souvent été liée à de la résiliation d’abonnement à des bouquets TV plus classiques. En bref, le vivier d’abonnés à aller chercher n’est pas infini et le marché du streaming commence à saturer. C’est sans doute le début d’une certaine limite dans le gigantisme et la rapidité de la croissance de Netflix, tout comme de ses principaux concurrents d’ailleurs.