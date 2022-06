Bientôt davantage d'éoliennes près des aéroports et installations aéroportuaires, propose Skeyes

Même si l'espace disponible est assez limité, l'objectif du plan d'action est d'explorer les possibilités pour l'exploiter et l'élargir au maximum, sans pour autant compromettre la sécurité du trafic aérien.

Dans ce contexte, Skeyes a déjà installé des 'Wind Farm Filters" sur ses radars à Ostende, Bruxelles et Florennes. Ces filtres permettent de réduire les effets des éoliennes sur les radars.

"Réduire au minimum les restrictions aériennes"

Le plan d'action à venir devra proposer des mesures concrètes supplémentaires "pour réduire au minimum les restrictions aériennes aux endroits prioritaires indiqués par le secteur de l'énergie éolienne". Il visera également à renforcer la coordination avec les opérateurs des éoliennes.

"La zone de protection autour du radar de Charleroi va bientôt être supprimée, afin que les projets plus proches de l'aéroport puissent être évalués", annonce d'ores et déjà l'entreprise chargée du contrôle de l'espace aérien belge, qui mettra en outre bientôt à la disposition du secteur une carte interactive permettant de consulter plus facilement les critères de protection.

Le gouvernement fédéral a octroyé un subside de 6,75 millions d'euros à Skeyes afin de participer aux investissements nécessaires pour augmenter l'espace disponible pour les éoliennes.