"Bientôt, bientôt…" : Zinédine Zidane affirme un retour proche en tant qu’entraîneur

Alors qu’il inaugurait sa statue de cire au célèbre musée Grévin à Paris, Zinédine Zidane a été interpellé par les médias français sur un retour éventuel sur les bancs de touche. Le sourire en coin, Zizou a assuré qu’il serait "bientôt" de retour à la tête d’une équipe. Mais laquelle ?

Zidane attise toutes les convoitises, c’est une certitude. L’illustre joueur a complètement réussi sa reconversion d’entraîneur. A la tête du Real Madrid, le Français avait remporté trois Ligue des Champions d’affilée (2016, 2017, 2018) alors qu’il était au club Merengue depuis moins de trois ans. Personne n’a fait mieux. Quelque peu lassé au bout de son deuxième mandat, où il avait tout de même remporté le championnat d'Espagne, Zidane avait quitté la capitale espagnole pour prendre du recul et un peu de repos…

Depuis, Carlo Ancelotti l’a remplacé avec succès. Le tacticien italien a remporté la Ligue des Champions et le championnat la saison passée. Avec la Casa Blanca, il trône pour l’instant en tête de LaLiga. Tout roule pour Don Carlo et on imagine mal Zidane débarquer une troisième fois alors qu’Ancelotti dirige le Real sur un nuage.