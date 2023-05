Bientôt 54 "communes du commerce équitable" en FWB : quels sont les critères pour le devenir ?

Le commerce équitable est souvent associé au commerce avec les pays producteurs du sud, où les conditions de travail sont défavorables aux producteurs et productrices.

Parmi les 10 principes du commerce équitable, outre le juste prix, il y a notamment l’égalité des chances, la transparence dans les échanges, le respect de l’environnement, le respect des bonnes conditions de travail, l’interdiction du travail forcé, la liberté d’association… L’objectif étant le bien-être autour de la production et du travail.

Aujourd’hui, l’accent est de plus en plus mis aussi sur le commerce équitable du nord. La récente campagne 'Communes du commerce équitable' insistait sur la nécessité de soutenir des initiatives de production locale, durable et le plus possible équitable, pour que les producteurs et productrices de chez nous obtiennent une rémunération plus juste.