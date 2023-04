Bientôt 3x3 jours d’absence pour maladie sans certificat médical ? "Il faut d’abord analyser les conséquences des 3x1 jour", estime la Secrétaire d’Etat

"Nous avons adopté la règle des 3x1 jour d’absence au travail sans certificat médical le 28 novembre 2022… Et cinq mois plus tard, on veut déjà changer la règle alors que rien n’a été évalué", conclut Alexia Bertrand (Open Vld), la Secrétaire d’État au Budget. "En tant que Secrétaire d’État au Budget, on ne peut pas dire que cette règle aura un impact bénéfique parce que cela fera diminuer les coûts de la sécurité sociale. C’est plus compliqué que cela. Il faut tenir compte de l’impact sur l’impôt des sociétés et sur l’économie en général. Tout doit être évalué", affirme-t-elle. "Si quelqu’un est malade trois jours, il ferait mieux d’aller consulter son médecin."