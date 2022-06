Bien sécuriser votre véhicule à l’arrêt !

Un fait divers tragique est le point de départ de la rubrique. Le mois dernier, deux passants sont décédés, fauchés par une camionnette sans conducteur à bord. Cela s’est passé à Alost, et la camionnette était un véhicule de livraison que le chauffeur avait laissé quelques instants pour livrer un colis et qui a dévalé la route toute seule. Quelles leçons peut-on en tirer ?

Sans connaître la raison exacte, défaillance du véhicule ou négligence du conducteur, on ne peut donner que des recommandations générales, de nature à éviter ce genre d’accident dramatique. Tout d’abord, que dit le Code de la route ? Dans son article 8.5, il précise que le conducteur ne peut quitter le véhicule qu’il conduit ou les animaux qu’il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif par un tiers. Et si le véhicule est pourvu d’un dispositif antivol, celui-ci doit être utilisé. En clair, il faut s’assurer que le véhicule ne bougera pas en l’absence du conducteur. On pense donc tout de suite à serrer le frein à main, et à bien fermer le véhicule en le quittant !

Et pour ce qui est du frein à main, s’il est désormais automatique dans beaucoup de véhicules, ce n’est pas encore le cas de beaucoup d’autres. Avant de quitter votre véhicule pour faire vos courses, pensez donc à le serrer soigneusement, ni trop faiblement, ni trop fort si vous être sur un terrain à peu près plat. Si vous comptez stationner pour une période prolongée, il est conseillé de ne pas tirer le frein à main, mais plutôt de passer la première vitesse. Cette solution s’avère également être la plus judicieuse par grand froid. Si votre frein à main est gelé à cause des températures négatives, vous risquez de rencontrer quelques problèmes au moment de démarrer.

Mais quid si la voiture est garée dans une pente assez importante, ce qui était peut-être le cas dans cet accident mortel ? Là, on recommande alors de serrer le frein à main tout en restant en première vitesse, et en plus, d’orienter les roues de manière à ce que si la voiture bouge quand même, elle soit rapidement bloquée par la bordure du trottoir. Donc, dans une rue en forte pente, l’idéal est d’additionner les mesures de précaution si on veut éviter tout risque.