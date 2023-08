Bien plus qu’une décoration d’Halloween, le pâtisson colore les champs et agrémente nos assiettes

On les a longtemps oubliées mais aujourd’hui, elles sortent peu à peu de leur confidentialité. Ces étranges couronnes, originaires d’Amérique centrale sont bien comestibles et ont un nom : pâtissons.

Ces drôles de légumes gagnent en notoriété même s’ils ne sont pas disponibles dans tous les commerces et marchés. Le pâtisson n’est pas une simple décoration destinée à enjoliver la période d’Halloween, il se prête à de nombreuses recettes, de quoi combler toutes les papilles. "Ce légume est un proche cousin de la courgette, explique Samuel Vincent, cultivateur aux Jardins du Hainaut. On le cultive dès la mi-mai et on le récolte depuis quinze jours, trois semaines c’est la courge typique de l’été."

Orange, vert, marbré, noir, blanc, ces pâtissons présentent une belle palette de couleurs et de goûts, de quoi inspirer les cuisiniers. C’est le cas de Marius Darras, chef cuisinier du Stoemp à Tournai, qui travaille la cucurbitacée. Par exemple un carpaccio de pâtisson mais ces courges aux goûts mêlant artichaut et courgette se dégustent de bien d’autres façons.

Facile à cultiver et à cuisiner, le pâtisson fait peu à peu son retour dans nos champs et potagers, en attendant, qui sait, de terminer dans votre assiette.