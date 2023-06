Bien plus qu'une affaire conclue dans le meilleur des Enfants de choeur!

Dès le début, l'équipe de Michaël Pachen est très inspirée par la salle qui les reçoit, le Trou pékèt à Dalhem. Ils dissertent sur le lieu et les possibilités qu'il offre, tout en faisant connaissance avec l'invitée du jour, Aurore Morisse, non sans la taquiner. Très bon public, elle s'amuse de leur humour et ne manque pas de répartie.

Freddy Tougaux, qui avoue avoir acheté sa chronique dans une brocante, parcours le CV de l'invitée tout en relevant les ambivalences qu'il y voit, ou plutôt, qu'il croit y voir! Il essaye aussi de lui vendre une laisse pour coq alors qu'Antoine Donneaux lui propose une brosse de toilettes à l'effigie d'Emmanuel Macron. Ce dernier, qui ne connaissait pas bien l'acheteuse de la célèbre émission "Affaire conclue", relit le mail que Michaël lui a envoyé pour la présenter. A quelques approximations près. Il y découvre qu'elle tient un magasin dans le centre de Liège, non accessible... en tram.

Stacy Star, inspirée par la profession de l'invitée, s'est mis en tête de vendre l'émission "Les enfants de chœur" aux enchères. Dans le lot on retrouve, entre autres, le pilier, Michaël Pachen, Antoine rebaptisé Tonneau, qui peut être lourd quand il est rempli de vin, Samuel Tits, qu'elle qualifie de repose nichons.

Samuel Tits raconte ses premiers Bandas à Dalhem, parcours entre musique et alcool pour rejoindre la fête sous le chapiteau. Un peu le parcours du combattant puisqu'après seulement 25 mètres parcourus, il en était à son 32ème pékèt. Ce qui ne l'empêchera pas de terminer sa chronique par une demande en mariage!

Les meilleurs moments de cette émission sont à regarder sans tarder…