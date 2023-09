Bien-être : un tiers de la population mondiale ne s'est jamais sentie aussi mal.

Le manque de temps, le manque de moyens financiers et les tabous qui entourent la santé mentale, constituent autant d'obstacles pour permettre aux populations de prendre soin de leur bien-être, ou au moins de se faire aider. Les personnes interrogées déplorent également le manque d'efforts, d'accompagnement ou de services dédiés à la santé mentale.

Et cela a des conséquences tant au niveau professionnel que sur le plan personnel. A l'international, les employés se disent moins investis (48%) et moins susceptibles d'accepter des responsabilités (37%) lorsque leur moral est au point mort. Et cela aurait même un impact sur leur rôle de parent puisque plus de quatre répondants sur dix (44%) affirment "ne pas être le parent dont ont besoin leurs enfants lorsque leur bien-être est faible" à l'échelle mondiale.

Mais les populations recherchent malgré tout des solutions, de façon individuelle, pour se sentir mieux. Une chose qui passe notamment par l'activité physique, le fait de fixer certaines limites dans sa vie professionnelle et personnelle, de se concentrer sur des choses positives, de prendre du temps pour soi ou plus simplement d'exprimer librement ses besoins auprès de ses proches.

Cette troisième édition du rapport a été réalisée dans 14 pays (Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Corée du Sud, Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande), auprès du grand public. L’enquête en ligne, conduite à la demande de lululemon et gérée par Edelman Data & Intelligence (DXI) a été menée sur 14 marchés différents entre le 1er mai et le 6 juin 2023, auprès d’un échantillon de 1.000 personnes par marché, représentatives de la population générale en termes d’âge, de genre, de revenu et le cas échéant de race et d’appartenance ethnique (dans certains pays uniquement), soit un total de 14.000 personnes.