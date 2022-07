Bien-être, créativité, décompression... Est-ce que le workation fonctionne vraiment ?

Dans un mode de vie comme celui-ci, les indépendants auront plus de chances de trouver des avantages même au bout du monde, calés sur un autre fuseau horaire. "C'est vrai que lorsqu'on est salarié, on peut se retrouver en réunion à 1h du matin et dans ce cas, on ne profite pas trop", déclare Benoît Raphaël.

Un concept auquel tout le monde n'adhère pas. Albert Moukheiber, docteur en neurosciences et psychologue, peine à trouver le sens de cette invention qu'est le workation : "Soit on travaille, soit on est en vacances. Mais on ne peut pas faire les deux. Ce concept cache finalement une appellation connue de tous afin de rendre le télétravail plus agréable dans un monde du travail en crise. D'un point de vue éthique, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'à l'inverse ça marche, le vacawork ? Est-ce que je peux inviter des amis à boire une bière au bureau ?", interroge-t-il.