Bien-être : après le "Hygge" du Danemark, le Còsagach d'Écosse vous veut du bien !

Bien qu’il prône de se mettre à l’abri des intempéries hivernales, Le Cosagach est une pratique qui repose sur la reconnexion à la nature. Une nature dont nous faisons partie, ce que nous avons tendance à oublier ! La société nous a appris à toujours être productifs, à être au top de janvier à décembre, dans un rythme constant. Mais quand on prend le temps de l’observer, la nature nous invite à faire plus attention aux rythmes, aux cycles, aux saisons. Chaque période de l’année est différente et nous oublions parfois que notre corps et notre esprit réagissent aussi à ce changement saisonnier. Il est donc normal de ressentir ce petit blues en hiver. Et comme les végétaux et animaux, nous avons besoin de ralentir un peu le rythme pour reprendre des forces durant la saison froide et rebondir au printemps.

Par ailleurs, une balade quotidienne dans la nature nous aide à recharger nos batteries et respirer à plein poumons l’air frais permet de chasser le mauvais stress quotidien. S’asseoir sous un arbre et écouter le vent dans les feuilles, regarder les nuages, observer un coucher ou un lever de soleil… Ces plaisirs simples qu’offre la nature nous rappellent que nous faisons partie d’un tout.

Des petits moments de grâce avant de rentrer bien au chaud, pour apprécier encore plus son petit nid douillet. Un vrai bonheur simple. Les “Écossais” l’ont bien compris : pour être heureux dans la vie, il faut aussi bien être en connexion avec la nature et les éléments que cocooner chez soi bien à l’abri.

