Bien-être animal : menace sur les calèches de New York

Comme les taxis jaunes, la Statue de la Liberté ou Broadway, les calèches à cheval sont des clichés de New York. Mais ces promenades pour touristes autour de Central Park sont dans le viseur d’élus et des défenseurs des animaux qui préféreraient des carrioles électriques.

"Manhattan est probablement le pire endroit de la planète pour y faire travailler un cheval, dans la circulation, le bruit, la pollution et la chaleur", s’insurge Robert Holden, conseiller municipal de New York de 71 ans et auteur d’un texte qui imposerait le remplacement des calèches tirées par des chevaux par des véhicules électriques d’ici juin 2024.

Cela fait des années que les défenseurs de la cause animale – de plus en plus nombreux aux Etats-Unis – veulent mettre un coup d’arrêt à cette attraction touristique existant depuis le XIXe siècle autour du poumon vert de Manhattan. New York compte aujourd’hui 130 cochers qui se partagent 68 permis et quelque 200 chevaux abrités dans des étables municipales.

Des opposants aux calèches se sont mobilisés début août, notamment quelques militants de l’association Peta, lorsqu’un cheval s’est soudainement effondré une après-midi de canicule sur la chaussée de l’immense 9e avenue de Manhattan, bordée de gratte-ciel.