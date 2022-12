Bien-être animal : Gaia demande au fédéral d'interdire la vente et l'utilisation de feux d'artifice par les particuliers

Cette période de fin d’année, pour beaucoup, c’est aussi la tradition des feux d’artifice en famille ou entre amis, les soirs de réveillon. Mais attention, ces feux peuvent être dangereux s’ils sont mal utilisés. Ils ont aussi un impact sur l’environnement : ils rejettent des particules fines dans l’air et ils font peur aux animaux, domestiques ou sauvages, qui ont souvent une ouïe beaucoup plus fine et sensible.

"On reçoit régulièrement des témoignages de gens qui ont perdu leur animal qui a eu peur et qui s’est échappé, explique Anne De Greef, directrice de l’association Gaia, qui milite pour le bien-être animal. Il arrive également que des animaux effrayés provoquent des accidents. J’ai aussi vu des images de gens qui ont filmé leur chien qui tremble, qui a un stress incroyable. Et les animaux, on peut les rassurer mais on ne peut pas leur dire que ce sera fini dans cinq ou vingt minutes. Alors c’est facile de dire de garder son chien ou son chat à l’intérieur, d’allumer la lumière et de laisser la télé allumée, mais ce n’est pas faisable pour les animaux qui sont dehors."