Bien-être animal et technologie : Gaia propose que les zoos traditionnels soient remplacés par la réalité virtuelle

Et François Heureux de donner la parole sur le sujet à un scientifique. Thierry Hance, professeur d’écologie et de biologie à l’UCLouvain, bien connu des spectateurs du Jardin extraordinaire où il officiait régulièrement il y a quelques années, a tendance à confirmer les dires de la directrice de Gaia à propos des difficultés de la captivité des animaux. Sur les comportements stéréotypés des animaux notamment, qui ont tendance à bouger dans le même sens ou à répéter de nombreuses fois le même comportement. Peu d’espace dans les zoos, et aussi peu de choix de partenaires : "Pour les animaux sociaux, leur partenaire est quelque part imposé. Cela génère un certain stress". Un stress dû aussi à la présence du public, selon Thierry Hance : "Ce stress peut changer les comportements sociaux, la position des animaux les uns par rapport aux autres… Ils ont aussi tendance à se réfugier dans certains coins…" Il y aurait donc un effet clair entre le bien-être animal et l’espace. Même si le scientifique note une modernisation des zoos qui va vers un mieux, avec "beaucoup plus d’espace disponible", il remarque tout de même que cet espace est souvent "très réduit pour des animaux qui sont sauvages et qui ont besoin de bouger".