Bien dormir est le meilleur médicament pour un blocus efficace, attention à l’automédication de la rilatine

Les étudiants sont en blocus, certains depuis plusieurs semaines. Et la dernière ligne droite approche. Mais il faut tenir jusqu’au dernier examen.

Certains ont fait du café et des boissons énergisantes leurs meilleurs alliés. Et parfois de la rilatine, un psychostimulant, proche de l’amphétamine, un médicament utilisé pour traiter l’hyperactivité chez les enfants. Mais est-ce le bon moyen ? "C’est quelque chose qu’on remarque de plus en plus, constate Pierre Oswald, le directeur médical du centre hospitalier Jean Titeca. Le médicament est disponible, je dirais plus largement pour ceux qui effectivement ont un trouble déficitaire de l’attention. Mais, il y a un mésusage chez pas mal d’étudiants qui en prennent pour booster, croient-ils en tout cas, leurs performances en cette période de blocus."

Quels sont les effets pour les étudiants qui ne souffrent pas de ce trouble de l’attention ? Des effets sur la concentration et de l’anti-fatigue sont évoqués. "Ce qu’on sait, c’est que la rilatine arrive pendant un court laps de temps à améliorer la vigilance et a un peu tendance à diminuer le sentiment de fatigue, donc, c’est-à-dire que ça masque un peu la fatigue. Alors vous mixez ces deux éléments, vous arrivez à, pendant un certain temps, relativement court, à permettre à certains étudiants de se concentrer plus facilement."