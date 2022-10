Bien choisir ses arbres fruitiers pour éviter les mauvaises surprises

La Sainte-Catherine approche, et si vous rêvez d'un beau verger, d'ici quelques années, vous lorgnez sur les plants d'arbres fruitiers, en jardinerie. Le choix est immense, mais méfiez-vous des coups de cœur ! Un fruitier, c'est de la gestion à long terme. Quelques conseils pour vous guider dans la jungle des fruitiers...

"Je suis bien placée pour en parler, car moi-même, tout dernièrement, j'ai craqué pour un fruitier, juste parce qu'il me plaisait", sourit Joséphine Martin. Elle travaille au Parc naturel des Plaines de l'Escaut et s'occupe, notamment, d'un verger centenaire situé à Froyennes. Il compte une quarantaine de fruitiers, essentiellement des pommiers. "Il est important de se poser les bonnes questions quand on s'apprête à planter un arbre, parce qu'un jour il va porter des fruits: peut-être 50, 100 kilos! Il va falloir gérer, tout ça. Est-ce que la période de cueillette sera précoce, tardive? Serez-vous en vacances à ce moment-là? Autant le savoir avant...Même chose pour le type de fruit que vous allez obtenir. Certaines pommes sont parfaites pour la compote. D'autres pour le jus. D'autres encore sont des pommes à croquer..." Se renseigner avant, c'est éviter les déceptions, la surcharge de travail...ou le gaspillage.