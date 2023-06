Bien avant Hitler, les moissons sanglantes de Staline : quand le Petit Père des Peuples assassinait ses tovaritchs

C’est Staline qui va planifier cette Grande Terreur : en quelques mois, entre 1937 et 1938, plus d’un million et demi d’habitants sont arrêtés, jugés et condamnés dont plus d’une moitié ira à l’exécution capitale. Cette Grande Terreur aurait pu être le point final de la systématisation de la suppression, d’une façon ou d’une autre, d’un nombre considérable d’individus, qu’ils fassent partie des cadres du Parti – une minorité – ou non.