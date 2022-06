Bien associer les couleurs dans les parterres de fleurs

Pourquoi ne pas utiliser une seule et même couleur en variant son intensité dans le parterre ? Par exemple, le rouge très dominant peut être adouci par des plantes à la floraison au ton plus clair comme le rose ou au ton plus sombre comme le pourpre. Le jaune très lumineux peut s’associer à des nuances plus douces comme le jaune vanille ou la couleur crème. Le bleu est plus facile à marier quand il est adouci par une nuance violacée.

Si vous optez pour un parterre tout en camaïeu, il est important de varier la forme des fleurs.