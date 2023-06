Biélorussie, refuge de Prigojine : Loukachenko claironne, l’opposition déchante

Ekaterina Pierson-Lyzhina, chercheuse au Centre d‘étude de la vie politique (Cevipol – ULB), n’y croit pas : "Le rapport de force avec la Russie ne change pas du tout. La Biélorussie est dépendante d’un point de vue économique et militaire de la Russie. Tous les contacts avec les pays occidentaux sont coupés. Selon moi, c’est d’ailleurs pour cela que la personnalité de Prigojine intéresse Loukachenko : c’est un homme d’affaires qui a beaucoup de contacts ailleurs dans le monde, en Afrique et en Amérique latine."

Loukachenko a annoncé, via une formule ambiguë, que Prigojine était bel et bien arrivé ou était sur le point d’arriver à Minsk (ce dont on n’a pas encore la preuve), et qu’il bénéficiait de "garanties de sécurité" en Biélorussie. "Je pense que sa popularité au sein du groupe Wagner fait en sorte qu’il ne disparaîtra pas dans un avenir proche, réagit Ekaterina Pierson-Lyzhina. Il peut y avoir, au sein du groupe Wagner, des groupuscules de mécontents qui le voient comme un lâche qui a abandonné, mais sa popularité reste élevée."

Il n’est par contre pas impossible que la Russie le poursuive pour d’autres faits, non liés à la rébellion.