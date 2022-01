Biden veut parler béton et grands travaux pour son premier anniversaire à la Maison Blanche

Des ponts et des routes, pour tenter de faire oublier les mauvais sondages et la paralysie parlementaire: un an exactement après son investiture, Joe Biden poursuit jeudi sa difficile tentative de relancer sa présidence en faisant l’article d'un pharaonique programme d’infrastructures.

Loin des promesses solennelles de réunir l'Amérique faites le 20 janvier 2021 sur les marches du Capitole, le président américain va marquer ce premier anniversaire de manière beaucoup plus concrète.

Il réunit à la Maison Blanche l'équipe chargée de superviser les dépenses de 1.200 milliard de dollars que les Etats-Unis vont engager pour leurs infrastructures décaties.