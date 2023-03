Biden promulgue une loi de transparence sur les origines de la pandémie de Covid-19

Le président américain Joe Biden a annoncé lundi dans un communiqué avoir promulgué une loi qui permet de déclassifier des documents concernant les origines de la pandémie de Covid-19, apparue en Chine.

"Nous devons aller au fond des choses en ce qui concerne les origines de la pandémie de Covid-19 pour assurer que nous saurons mieux prévenir les pandémies futures", a déclaré Joe Biden.

"Mon administration va déclassifier et publier le plus possible d’informations", dans le respect toutefois de la "sécurité nationale", a promis le président.