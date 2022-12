Biden plaide pour une meilleure représentation du continent africain "dans toutes les institutions"

Joe Biden a plaidé jeudi en faveur d'une représentation permanente de l'Afrique "partout" et "dans toutes les institutions" mondiales dont le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20.

S'exprimant devant une cinquantaine de dirigeants africains réunis en sommet à Washington, le dirigeant démocrate a également dit prévoir de se rendre en Afrique subsaharienne, sans cependant préciser de date, ce qui serait la première visite d'un président américain sur le continent depuis 2015.

Nous allons tous aller vous voir et vous allez tous nous voir beaucoup

"Nous allons tous aller vous voir et vous allez tous nous voir beaucoup", a-t-il lancé devant les chefs d'État ou de gouvernement de 49 pays africains représentés au sommet sur l'Afrique. Il n'a pas évoqué de date ni les pays qu'il entendait visiter, en soulignant que certains pays "l'avaient invité" et qu'il leur avait répondu : "Prenez garde à ce que vous demandez. Je pourrais bien me montrer".

Joe Biden serait ainsi le premier président américain à se rendre en Afrique subsaharienne depuis le voyage de Barack Obama en 2015 au Kenya et en Éthiopie.