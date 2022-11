Biden "félicite" Netanyahu et l'assure de son "soutien sans faille à la sécurité d'Israël"

Le chef du Likoud a confirmé l'échange. "Le président Biden a appelé pour me féliciter à propos de ma victoire à l'élection, et a déclaré que l'alliance entre Israël et les Etats-Unis était plus forte que jamais", a-t-il dit dans un communiqué.

Benjamin Netanyahu a indiqué avoir remercié Joe Biden pour son amitié et son soutien à Israël de longue date.