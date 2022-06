Biden en tournée au Moyen-Orient, où il va rencontrer le prince controversé "MBS"

Ils devraient évoquer le soutien des Etats-Unis à l’armée israélienne, en particulier son système de défense aérienne anti-missiles Dôme de Fer, sur fond de tensions exacerbées par l’échec à revitaliser l’accord entre les grandes puissances et Téhéran sur son programme nucléaire.

Joe Biden doit également rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, probablement à Bethléem, selon cette source.

(Un) engagement durable en faveur d’une solution à deux Etats

Il va réitérer "son engagement durable en faveur d’une solution à deux Etats" pour les Palestiniens et pour les Israéliens et s’efforcer de restaurer les liens avec les autorités palestiniennes qui ont été "presque coupés" sous l’administration précédente de Donald Trump.

C’est en fin de tournée que le voyage doit marquer l’histoire – et faire couler le plus d’encre- : le vol direct entre Israël et Djeddah, en Arabie saoudite, sera le premier d’un président américain vers un pays arabe ne reconnaissant pas l’Etat hébreu en partant du sol israélien. Son prédécesseur avait fait le trajet en sens inverse en 2017.