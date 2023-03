Biden dévoile un budget aux allures de programme de campagne

L'autre chambre du Congrès (celle des représentants) est désormais dominée par les républicains, bien décidés à ne laisser passer aucune hausse d'impôt.

Avec ce surcroît de revenu, Joe Biden estime qu'il peut, comme il l'a promis mercredi, assurer pour 25 années supplémentaires le financement d'un régime d'assurance-santé bénéficiant aux Américains de plus de 65 ans, le "Medicare", et ce sans toucher aux prestations.

Mais aussi augmenter les salaires des fonctionnaires fédéraux de plus de 5%, affirme le Washington Post. Le tout, comme la Maison Blanche l'a assuré jeudi, en réduisant le déficit fédéral de "près de 3000 milliards de dollars sur les dix prochaines années", alors que les républicains accusent régulièrement le président de laisser filer les dépenses.

Le "relèvement du plafond de la dette"

Cette présentation de budget intervient sur fond de bras de fer entre démocrates et républicains sur un autre sujet financier, plus pressant que l'élection de 2024: ce que l'on appelle le "relèvement du plafond de la dette".

Les Etats-Unis, seule puissance industrialisée dans ce cas, doivent régulièrement augmenter, via un vote du Congrès, la capacité d'endettement du gouvernement. Or ce vote, qui a longtemps été une formalité, est de plus en plus politisé.