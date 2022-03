Biddit, le site pour acheter un logement sur internet: quelques conseils

Vous avez probablement entendu parler de la plateforme Biddit. C'est un site qui vous permet de faire offre, sur une maison, un appartement, un terrain, tout en restant chez vous. Très pratique mais comment se passe une vente ? Quels sont les aspects à ne pas oublier ? Les conseils de Marc Van Beneden, notaire.

Comment se passe une vente via Biddit ?

Comme dans toute vente, un dossier sera préparé par un notaire. Recherches sur le bien, sur le vendeur afin de s’assurer que tout est en ordre.

Ensuite, l'annonce sera publiée sur BIDDIT. Les amateurs disposent de plusieurs semaines (en général 5) pour visiter le bien et poser leurs questions. Le début de la mise en vente est clairement indiqué.

A partir de cette date, il est loisible pour l’amateur de faire une offre via son PC ou Smartphone. Le Notaire fixe dès le début la date de clôture des enchères. Chaque enchérisseur est tenu par son offre jusqu’au jour de clôture.

A ce moment, le Notaire prend contact avec l’enchérisseur ayant fait l’offre la plus élevée afin qu’il vienne signer l’acte de vente.

Ce système simple remplace la vente publique traditionnelle qui obligeait les candidats à se rendre dans les salles de ventes.

Les enchères peuvent être faites manuellement ou automatiquement jusqu’à un montant maximum prédéterminé. Chaque offre est visible sur le site. Au moment de la clôture des enchères, on tient compte de l’offre la plus élevée. Si elle est acceptée par le vendeur, la vente est parfaite. Souvent, un prix minimum est stipulé et si le prix minimum est atteint, la vente devient automatiquement parfaite.



La sécurité est optimale pour ce genre de vente. Elle se fait sous le contrôle et responsabilité du Notaire. Il donne une sécurité juridique à cette transaction (recherches urbanistiques faites, pollution, hypothèque, charges éventuelles d’un syndic, …) Ces renseignements sont indispensables pour l’acheteur pour avoir une idée plus précise du prix.

Le Notaire vérifie également la capacité du vendeur et de l’acheteur. L’acte doit, en effet, être valable.

Le grand avantage de BIDDIT est donc la rapidité en ce qui concerne les offres

Une visite du bien est possible mais souvent le site renseigne une visite virtuelle qui peut satisfaire l’amateur. La transaction peut être finalisée sans que l’acheteur/vendeur ne soit présent.

Quelques conseils

On pourrait croire qu’une vente publique entraîne un prix juste. Il y a probablement moins de stimulation que dans une salle de ventes. Chaque offre faite est probablement plus " réfléchie " car l’acheteur a le temps. Ce qui impressionne, c’est l’enthousiasme des acheteurs quelques minutes avant l’heure fatidique : le marché s’emballe !

De nombreuses agences ont tenté de lancer de fausses ventes publiques mais elles n’offrent pas la sécurité du système BIDDIT. Nous avons constaté ces derniers mois que des offres étaient faites alors que le bien était quasi vendu. Le dernier amateur devait donc hausser son prix pour obtenir le bien et ce uniquement sous la pression de l’intermédiaire qui prétendait avoir eu une offre plus élevée.

Il est important de connaître les délais. Le prix d’achat doit être payé endéans les 6 semaines à partir du moment de l’acceptation de la vente ; les frais doivent être payés endéans les 5 jours (honoraires du Notaire, frais de recherches, droit d’enregistrement, abattement).

Si la condition suspensive d’un financement est comprise dans le cahier des charges, il est possible de faire offre. Ceci est plus rare car cela implique qu’en cas de non-obtention du prêt, la vente doit être reprogrammée.

La signature de l’acte constate la vente.

Il est bien certain qu’il faut étudier avec le Notaire tous les éléments entrant en ligne de compte dans la vente : la personne qui achète est-elle mariée ? Quel est son contrat de mariage ? L’acquéreur a-t-il pris contact au préalable avec son banquier ? L’opération est-elle possible ?

Toutes les offres / enchères faites sont confidentielles. Personne n’a accès à l’identité des personnes qui enchérissent. Vous pouvez faire l’enchère à votre nom ou via une procuration.

Acheter plusieurs biens ? C'est possible