Bicyclette loupée, praline surpuissante dans la lucarne : le but sensationnel de l'Equateur à la Coupe du monde U20

Du 20 mai au 11 juin se déroule la Coupe du monde U20, en Argentine. Les matches de groupes s'enchainent, offrant leur lot de sourires, de déceptions... et de spectacle. Comme cet affrontement mardi entre l'Equateur et la Slovaquie.

On retiendra notamment le but de la victoire inscrit par Jose Klinger, le numéro 21 de son équipe, juste avant l'heure de jeu (2-1). La possession est équatorienne et va durer de longues secondes sur cette phase.

Durant celle-ci, l'Equateur va rater une reprise acrobatique, va frapper sur la barre transversale avant, finalement, de planter un envoi à distance surpuissant en pleine lucarne. On fait difficilement plus précis.