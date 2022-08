Bicloo transforme vos vieilles chambres à air en sacoches et accessoires pour vélos !

Le vélo est l’un des moyens de transport les moins polluants, raison pour laquelle de plus en plus de Belges l’adoptent au quotidien. Mais savez-vous ce que deviennent les chambres à air des vélos une fois qu’elles sont hors d’usage ? Valentin de Rodder, un entrepreneur Tournaisien, a décidé de leur donner une seconde vie en les transformant en accessoires jolis et pratiques pour… Vélos ! La boucle est bouclée.

Valentin de Rodder est passionné par le cyclisme. Il a d’ailleurs travaillé plusieurs années comme commercial dans l’industrie du vélo : "C’était merveilleux de pouvoir allier ma passion avec mon travail. Jusqu’à ce qu’un jour le système capitaliste me saute aux yeux au point de devoir le quitter pour être en accord avec mes valeurs." Valentin de Rodder n’abandonne pas son rêve de faire de sa passion son métier et décide de trouver une solution pour réduire l’impact écologique des vélos. En 2019, Valentin part en voyage en van. Il se rend dans 22 pays européens pour y rencontrer des artisans qui font de l’upcycling. "Grâce à ça, j’ai réussi à trouver ma manière de recycler les déchets. Un vélo c’est une voiture en moins. Mais même si un vélo brûle des graisses et pas de l’essence, il génère des déchets comme les chaînes, les cassettes ou encore les chambres à air. C’est à cette dernière que j’ai décidé de m’attaquer avec Bicloo en les transformant en accessoires."

Nous collectons les chambres à air destinées à être brûlées, pour leur donner une nouvelle vie.

Où Valentin trouve-t-il sa matière première ? C’est très simple, auprès des magasins de vélos ! "Nous faisons régulièrement la tournée des magasins de vélos pour récupérer un maximum de chambres à air mais vous aussi vous pouvez nous aider en déposant votre chambre à air usagée chez un de nos nombreux partenaires. Pour savoir où les trouver, rendez-vous sur notre site internet !" Ensuite, Valentin dépose les chambres à air aux Erables, une entreprise de travail adapté. Là-bas, 160 couturières assemblent à la main les pièces pour leur donner une nouvelle vie : portefeuilles, pochettes, sacs banane et accessoires pour vélos.