Bicentenaire de César Franck : l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sort une intégrale de son œuvre symphonique

C’est assurément déjà un des temps forts de cette année de bicentenaire de la naissance de César Franck : un coffret de quatre CD rassemblant l’intégrale de sa musique symphonique et concertante, interprétée par l’OPRL et présentée par ordre chronologique. Rééditions et nouveautés alternent, avec trois directeurs musicaux ou anciens directeurs musicaux (François-Xavier Roth, Christian Arming et Gergely Madaras), deux autres chefs d’orchestre ( Hervé Niquet et Pierre Bleuse), deux pianistes (Cédric Tiberghien et Florian Noack) et un chœur (celui de Radio France).

Parmi les œuvres nouvellement enregistrées, on citera la première version du Morceau symphonique de Rédemption (inédite au disque), le poème-symphonie Psyché, des œuvres rares ou inédites pour piano et orchestre d’un Franck adolescent (les Variations brillantes sur un thème original, les Variations brillantes sur la ronde favorite de Gustave III et le Deuxième Grand Concerto en si mineur op. 11, le premier n’étant actuellement pas connu), ainsi que l’orchestration par Gabriel Pierné du Prélude, Choral et Fugue pour piano qui évoque plus d’une fois Parsifal.

Côté rééditions, on recense les poèmes ou morceaux symphoniques Ce qu’on entend sur la Montagne, Rédemption, Les Éolides, Le Chasseur maudit et Les Djinns, les fameuses Variations symphoniques pour piano et orchestre, une page orchestrale de l'opéra Hulda (qui sera prochainement donné et enregistré dans son intégrale) et bien sûr l’inévitable symphonie en ré mineur : des quatre déjà enregistrées par l’OPRL, c’est celle de Christian Arming qui a été retenue.

Comme l’écrit Joël-Marie Fauquet, biographe de César Franck et auteur des textes du livret, ce coffret et le cheminement qu’il retrace " rétablit une perspective qui a longtemps été tronquée. Le musicien n’aurait atteint sa maturité artistique que dans la dernière période de son activité créatrice, soit après 1870. Or, pianiste prodige, Franck a été également un compositeur prodige, ce que montrent plusieurs œuvres (…). "

4 CD Fuga Libera/Outhere