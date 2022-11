Бібліотека без кордонів | Bibliothèque sans frontières

Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, de nombreuses organisations aident les Ukrainiens qui ont fui leur pays, dont Bibliothèque sans frontières. Dès le début du conflit, ils ont organisé des lieux d'accueil d'urgence, l'orientation et l'intégration des réfugiés ukrainiens. Aux frontières de l'Ukraine, de la Pologne et de la Moldavie, des locaux avec différentes zones pour enfants et adultes ont été créés. Plus tard, de tels endroits sont aussi apparus en France et en Italie, et maintenant en Belgique, sur le boulevard Pacheco à Bruxelles.

L'un des principaux requis, dans un nouveau pays, est la capacité de communiquer, ou plutôt de connaître la langue. Sans langue, on peut difficilement accomplir des démarches administratives d'intégration, et encore moins trouver de nouvelles connaissances.

Ce 9 novembre, symboliquement, le jour de la langue et de l'écriture ukrainiennes, Bibliothèque sans frontières a fait une présentation de sa nouvelle application "Bonjour Belgique". Il s'agit d'une application gratuite pour apprendre le français à partir de l'ukrainien et du cyrillique.

La solution développée par Bibliothèque sans frontières propose un apprentissage rapide et ludique de la langue française (acquisition du vocabulaire et des expressions courantes, étude de la grammaire, de la prononciation, etc.), ainsi qu'une bibliothèque de contenus culturels et d'informations sur la Belgique, qui permet non seulement d'apprendre la langue, mais aussi de vous familiariser avec le système administratif belge.

Cette initiative fonctionne déjà en France. "Bonjour France" compte 1 500 utilisateurs.

Vous pouvez télécharger l'application à partir du lien:

https://www.bibliosansfrontieres.be/bonjour-belgique/

Malheureusement, seuls les possesseurs d'Android peuvent utiliser l'application, elle n'est pas encore disponible pour les utilisateurs d'iOS, mais les organisateurs promettent de régler rapidement ce problème.