Бібліотека без кордонів | Bibliothèque sans frontières

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, багато організацій стали на допомогу та захист українцям що прибувають, так Бібліотека без кордонів не стала виключенням. З самого початку конфлікту вони організували екстрені місця для прийому, орієнтації та інтеграції українських біженців. На кордонах України, у Польщі та Молдові були створені приміщення з різними зонами для дітей та дорослих. Згодом такі місця з’явились у Франції та Італії, а тепер у Бельгії такий “куточок”, з’явився на бульварі Пашеко.

Одним з головних речей в новій країні є можливість спілкування, точніше знання мови. Без мови ми не можемо орієнтуватися, виконати адміністративні процедури для інтеграції, ба більше знаходити нові знайомства.

09.11.2022, символічно, в день української мови та писемності Бібліотека без кордонів зробили презентацію свого нового додатку "Bonjour Belgique". Це безкоштовний додаток для вивчення французької мови з української та кирилиці.

Рішення, розроблене компанією Бібліотека без кордонів пропонує швидке та веселе вивчення французької мови (засвоєння лексики та загальних виразів, вивчення граматики, вимови тощо), а також бібліотеку культурного вмісту та інформації про Бельгію, що дозволяє вчити не тільки мову, але і ознайомитись з бельгійським адміністративним устроєм.

Дана ініціатива вже працює у Франції та новисть назву "Bonjour France", та має 1500 користувачів.

Завантажити додаток можна за посиланням:

https://www.bibliosansfrontieres.be/bonjour-belgique/

На жаль скористатись додатком можуть тільки власники Android, для користувачів iOS це поки що недоступно, але організатори обіцяють швидко виправити цю проблему.