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Ukraine - Україна

Бібліотека без кордонів | Bibliothèque sans frontières

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, багато організацій стали на допомогу та захист українцям що прибувають, так Бібліотека без кордонів не стала виключенням. З самого початку конфлікту вони організували екстрені місця для прийому, орієнтації та інтеграції українських біженців. На кордонах України, у Польщі та Молдові були створені приміщення з різними зонами для дітей та дорослих. Згодом такі місця з’явились у Франції та Італії, а тепер у Бельгії такий “куточок”, з’явився на бульварі Пашеко.

Одним з головних речей в новій країні є можливість спілкування, точніше знання мови. Без мови ми не можемо орієнтуватися, виконати адміністративні процедури для інтеграції, ба більше знаходити нові знайомства.

09.11.2022, символічно, в день української мови та писемності Бібліотека без кордонів зробили презентацію свого нового додатку "Bonjour Belgique". Це безкоштовний додаток для вивчення французької мови з української та кирилиці.

Рішення, розроблене компанією Бібліотека без кордонів пропонує швидке та веселе вивчення французької мови (засвоєння лексики та загальних виразів, вивчення граматики, вимови тощо), а також бібліотеку культурного вмісту та інформації про Бельгію, що дозволяє вчити не тільки мову, але і ознайомитись з бельгійським адміністративним устроєм.

Дана ініціатива вже працює у Франції та новисть назву "Bonjour France", та має 1500 користувачів. 

Завантажити додаток можна за посиланням:

https://www.bibliosansfrontieres.be/bonjour-belgique/

На жаль скористатись додатком можуть тільки власники Android, для користувачів iOS це поки що недоступно, але організатори обіцяють швидко виправити цю проблему.

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Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, de nombreuses organisations aident les Ukrainiens qui ont fui leur pays, dont Bibliothèque sans frontières. Dès le début du conflit, ils ont organisé des lieux d'accueil d'urgence, l'orientation et l'intégration des réfugiés ukrainiens. Aux frontières de l'Ukraine, de la Pologne et de la Moldavie, des locaux avec différentes zones pour enfants et adultes ont été créés. Plus tard, de tels endroits sont aussi apparus en France et en Italie, et maintenant en Belgique, sur le boulevard Pacheco à Bruxelles. 

L'un des principaux requis, dans un nouveau pays, est la capacité de communiquer, ou plutôt de connaître la langue. Sans langue, on peut difficilement accomplir des démarches administratives d'intégration, et encore moins trouver de nouvelles connaissances.

Ce 9 novembre, symboliquement, le jour de la langue et de l'écriture ukrainiennes, Bibliothèque sans frontières a fait une présentation de sa nouvelle application "Bonjour Belgique". Il s'agit d'une application gratuite pour apprendre le français à partir de l'ukrainien et du cyrillique.

La solution développée par Bibliothèque sans frontières propose un apprentissage rapide et ludique de la langue française (acquisition du vocabulaire et des expressions courantes, étude de la grammaire, de la prononciation, etc.), ainsi qu'une bibliothèque de contenus culturels et d'informations sur la Belgique, qui permet non seulement d'apprendre la langue, mais aussi de vous familiariser avec le système administratif belge.

Cette initiative fonctionne déjà en France. "Bonjour France" compte 1 500 utilisateurs. 

Vous pouvez télécharger l'application à partir du lien:

https://www.bibliosansfrontieres.be/bonjour-belgique/

Malheureusement, seuls les possesseurs d'Android peuvent utiliser l'application, elle n'est pas encore disponible pour les utilisateurs d'iOS, mais les organisateurs promettent de régler rapidement ce problème.

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