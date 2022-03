Bibliothèque en 1969 : Gaston Lagaffe est-il idiot ?

Dans le cadre de la semaine du livre, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1969 avec l’histoire originale de Gaston Lagaffe, personnage de fiction et célèbre bande dessinée créée par André Franquin.

Dans l’émission Bibliothèque, Franquin dessine son personnage en direct et répond à toute une série de questions au micro du journaliste. Pourquoi dessinez-vous ? Aimez-vous rire ? Vous avez des enfants ? Comment voyez-vous l’avenir de la BD ? Est-ce que la BD aura son Molière un jour ? Toute une série de questions auxquels a bien voulu répondre le créateur de ce magnifique personnage.

Regardez plutôt !