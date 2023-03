Bibliothécaire d’orchestre : dans l’ombre des partitions

Oubliez périodiques, livres et encyclopédies : les bibliothécaires d’orchestre gèrent uniquement des partitions de musique. Elles et ils commandent et préparent les partitions des musiciens, les annotent, les bichonnent.

Des partitions qui viennent parfois du Canada ou des Etats-Unis

Chaque semaine, c’est un nouveau défi pour Christelle Heinen, bibliothécaire d’orchestre à l’OPRL (Liège) : elle doit dénicher les partitions du prochain concert. Dit comme ça, ça n’a l’air de rien et pourtant, c’est souvent un véritable casse-tête. " On a une partie des partitions, mais pas tout. Donc souvent on doit les louer. Commence donc un travail de recherche, qui est loin d’être évident ! Ces partitions, elles arrivent parfois de France ou de Belgique, mais parfois aussi du Canada ou des Etats-Unis. "