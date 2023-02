Dans la famille du biathlon belge, on avait découvert le relais masculin aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022 et voici désormais le relais mixte ! La Belgique alignera une équipe dans la discipline pour la première fois aux Mondiaux de biathlon, qui commencent ce mercredi 8 février à Oberhof (Allemagne). "La Mecque du biathlon" sourit la jeune Maya Cloetens, la benjamine de la délégation belge, qui découvrira ses premiers mondiaux seniors dans la combinaison de Team Belgium. "Je veux prendre des repères, prendre du plaisir, et voir ce que c’est justement que ce niveau-là."

La biathlète de 21 ans a signé d’excellents résultats sur le circuit juniors, et a donc été intégrée dès cette année à l’équipe belge senior. Pour le relais mixte, elle rejoint Lotte Lie (27 ans), Florent Claude (31 ans) et Thierry Langer (31 ans), tous les trois plus expérimentés dans le grand bain glacé du circuit de Coupe du monde notamment (ils ont aussi tous les trois participé aux derniers JO). "Ça se passe super bien, ils m’intègrent très bien dans l’équipe et ça fait du bien d’être deux filles et deux gars. On a hâte de voir ce que l’équipe va donner. Même si c’est le début de cette expérience du relais mixte, ça ne pourra être que positif".

Une intégration réussie donc pour la jeune biathlète née en France, mais qui a choisi l’été dernier de représenter la Belgique. "Je parle néerlandais avec Lotte, français avec Florent et Thierry même si lui c’est plutôt l’allemand qu’il maîtrise. Mais une fois qu’on parle tous ensemble on passe… à l’anglais" confie Maya Cloetens, bien décidée à emmagasiner un maximum d’expérience pendant ces Mondiaux. "C’est ma première année, je prends les courses comme elles viennent, étape par étape, et je vois les choses sur le long terme. Mes résultats cette année en catégorie junior, c’est super, mais le but c’est de prendre des marques pour la suite et de me préparer pour les deux ou trois prochaines années qui seront très importantes et où j’attendrai peut-être plus de résultats. Mais là, je prends vraiment étape par étape."