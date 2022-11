Biathlon : Lotte Lie entame sa saison par un joli Top 10 à Kontiolahti

Lotte Lie a été impériale face aux cibles grâce à un tir posé et appliqué (20/20). Ce résultat confirme qu’elle a "retrouvé" sa réussite au tir pendant la préparation. Considérée comme l’une des plus fines gâchettes du circuit, Lotte avait connu une deuxième partie de saison plus compliquée derrière la carabine.



En IBU Cup, Maya Cloetens a pris la 29e place à Idre Fjall. Après un sprint prometteur, elle a connu une poursuite plus compliquée. Son bon temps de ski (22e) n’a pas pu compenser ses erreurs au tir (15/20). Grâce à ses performances des derniers jours, elle a obtenu les points pour "monter" en Coupe du monde. Mais elle ne fera pas son apparition avant l’étape de Pokljuka début janvier.