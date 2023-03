Biathlon : Laegreid forfait, Johannes Boe assuré de remporter la Coupe du monde

Le Norvégien Johannes Boe est assuré de remporter la Coupe du monde de biathlon après le forfait pour la prochaine course prévue jeudi de son plus proche poursuivant, son compatriote Sturla Laegreid, annoncé par la Fédération norvégienne de biathlon.

Laegreid "se sent plutôt en forme mais il préfère attendre dimanche au plus tôt" pour reprendre la compétition, a indiqué à l’AFP une porte-parole de la fédération. Boe remporte le gros globe de cristal pour la quatrième fois de sa carrière, à 29 ans. Lui non plus ne participera pas à l’individuel d’Oestersund (Suède) jeudi, contaminé par le Covid-19 comme Laegreid. Mais ses 399 points d’avance le mettent hors de portée.