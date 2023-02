Biathlon : Johannes Boe sacré dans l’individuel, son quatrième titre des Mondiaux, Florent Claude 27e

Le Norvégien Johannes Boe est devenu champion du monde de la poursuite individuelle sur 20 km, mardi à Oberhof, remportant sa quatrième médaille d’or des Mondiaux de biathlon en Allemagne après le relais mixte, le sprint et la poursuite 12,5 km.

Grandissime favori, le leader au classement général de la Coupe du monde, 29 ans, a signé un chrono de 49 : 57.5 malgré deux fautes au tir et a devancé son compatriote Sturla Laegreid de 1 : 10.7 (avec une faute au tir) et le Suédois Sebastian Samuelsson de 1 : 11.1 avec une faute au tir. Le Français Quentin Fillon Maillet, champion olympique de la spécialité, a terminé quatrième à 1 : 31.9 avec une faute au tir. Côté belge, Florent Claude, 31 ans, a pris la 27e place à 5 : 21.4 de Johannes Boe avec 2 fautes au tir. Thierry Langer, 31 ans, a dû se contenter de son côté de la 54e position à 7 : 42.5 avec 5 fautes au tir. Troisième Belge au départ, Cesar Beauvais, 22 ans, est 96e (sur 104 au départ et 103 biathlètes classés) à 13 : 33.7 avec 6 fautes au tir.