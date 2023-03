Biathlon : Johannes Boe remporte sereinement la poursuite à Oslo, Thierry Langer 42e

Le Norvégien Johannes Boe a remporté la poursuite messieurs des finales de la Coupe du monde de biathlon samedi à Oslo Holmenkollen en Norvège. Le Belge, Thierry Langer, a lui terminé à la 42e place.

Boe, qui a signé par la même occasion sa 18e victoire de la saison en Coupe du monde, a bouclé les 12,5 km en 32 : 34.0 en commettant une faute au tir. Il a devancé le Français Quentin Fillon Maillet (0 faute) de 32.7 secondes et son compatriote Sturla Holm Laegreid (1 faute) de 49.1 secondes. Seul Belge engagé sur la poursuite, Langer a lui pris la 42e place à 4 : 31.8 de Boe avec 4 fautes au tir.

Déjà assuré de remporter le gros globe du classement général de la Coupe du monde, Boe porte désormais son total à 1.499 points, 446 de plus que son Laegreid, 2e. Vetle Christiansen complète un podium 100% norvégien avec 875 points. Florent Claude se classe 22e et premier Belge avec 331 points et Thierry Langer 58e avec 43 points. Un départ groupé est encore au programme dimanche à 12h50 dans la capitale norvégienne.