Детально про послуги BHOC | Plus de détails sur les services BHOC

Vous savez déjà qu'il existe un centre d'assistance BHOC créé en mai de cette année et qui a pour but de fournir des conseils, une aide à l'intégration et des soins médicaux d'urgence aux Ukrainiens de la Région de Bruxelles-Capitale. Alina, employée de la "Commission mixte de la communauté COCOM" qui travaille sur l'initiative BHOC, nous explique plus en détails l'offre d'aide sociale du BHOC Help Center.

"Dans le BHOC, vous pouvez obtenir des services de protection sociale. Le centre dispose d'une assistante sociale qui saura vous conseiller sur tous les aspects: la protection médicale, l'aide sociale, l'aide à l'enfance, l'aide complémentaire non prévue par le CPAS, les victimes de discrimination et les personnes handicapées, et la consultation sur l'un des aspects les plus importants, qui sont les actions des personnes qui ont accueilli des enfants sans parents en Belgique.

Un grand avantage est que vous pourrez choisir une compagnie d'assurance maladie et demander votre adhésion à la compagnie de votre choix. Le centre dispose d'un traducteur qui peut vous aider à choisir une compagnie d'assurance maladie en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous avez besoin de soigner vos dents, le traducteur vous expliquera quelle compagnie d'assurance a les meilleures conditions d'indemnisation".

Des employés et des médecins parlant ukrainien travaillent au centre d'assistance du BHOC. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le centre, situé Boulevard Pacheco 42 - 1000 Bruxelles et ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. La dernière entrée est à 16h00.

Plus d'informations sur le lien: https://www.ccc-ggc.brussels/fr/ukraine#Texte%20en%20ukrainien