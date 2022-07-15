Детально про послуги BHOC | Plus de détails sur les services BHOC

Вам вже відомо, що існує центр допомоги BHOC який був створений у травні цього року, та направлений на надання консультації, допомозі в інтеграції та наданні невідкладної медичної допомоги українцям у Брюссельському столичному регіоні. Ми вирішили вдруге запросити Аліну співробітницю "Спільної комісії спільноти СОСОМ", яка працює над ініціативою BHOC, детальніше пояснює нам пропозицію соціальної допомоги Центру допомоги BHOC.

"В ВНОС ви зможете отримати послуги по соціальному захисту. В центрі працює соціальний працівник, який зможе вас проконсультувати, по всім аспектам, а саме, медичного захистку, соціальної допомоги, допомоги дітям, додаткова допомога яка не передбачена CPAS, жертвам дискримінації та інвалідам та консультація по одному з найголовніших аспектів, це дії людей, що прийняли дітей без рідних в Бельгії.

Великою перевагою є те, що ви зможете вибрати компанію медичного страхування та подати заявку на отримання членства в вибраній компанії.

В центрі є перекладач зможе вам допомогти вибрати компанію медичного страхування орієнтуючись на ваші потреби. Наприклад, у випадку якщо вам необхідно лікувати зуби, перекладач пояснить вам, в якій з представлених страхових компаній найкращі умови по компенсації таких випадків."

В центрі допомоги BHOC працюють україномовні співробітники, та україномовні лікарі. При виникненні питання ви можете звернутися до центру який знаходиться за адресою Boulevard Pacheco 42 – 1000 Bruxelles, та працює з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 17:30 останній вхід о 16:00.

Більше інформації за посиланням: https://www.ccc-ggc.brussels/fr/ukraine#Texte%20en%20ukrainien