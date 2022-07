Центр допомоги BHOC | Le centre d'assistance BHOC

Ви приїхали до Бельгії самостійно, або з сім'єю. Одне з головних питань яке стає перед вами це куди звертатись, якщо у вас виникли проблеми зі здоров’ям, в яку лікарню звернутись, чи можливо знайти україномовного/російськомовного лікаря, яку страхову компанію вибрати.

З цього приводу ми запросили Аліну, співробітницю "Спільної комісії спільноти СОСОМ", яка працює над ініціативою BHOC, вона пояснила чим займається центр та які послуги можна отримати в цьому центрі.

"Центр допомоги BHOC був створений у травні цього року, та направлений на надання консультації, допомозі в інтеграції та наданні невідкладної медичної допомоги українцям у Брюссельському столичному регіоні.

В центрі можливо отримати такі послуги як, перший чек ап вашого здоров’я, медичну консультацію терапевта, підтримку психологічного здоров’я, допомогу в подачі заявки на членство в компанії страхуванні, отримання дитячого щеплення, дитячої та дорослої вакцини, вакцини від COVID19, допомога в виборі компанії страхування та в пошуку сімейного лікаря.

В центрі українці можуть отримати інформацію, щодо системи охорони здоров’я в Бельгії та невідкладної медичної допомоги на території Брюссельського регіону."

В центрі допомоги BHOC працюють україномовні співробітники, та україномовні лікарі. При виникненні питання ви можете звернутися до центру який знаходиться за адресою Boulevard Pacheco 42 – 1000 Bruxelles, та працює з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 17:30 останній вхід о 16:00.

Більше інформації за посиланням

https://www.ccc-ggc.brussels/fr/ukraine#Texte%20en%20ukrainien

Vous êtes venus en Belgique, seul ou avec votre famille. L'une des principales questions que vous vous posez est de savoir où vous adresser si vous avez des problèmes de santé, dans quel hôpital vous rendre, s'il est possible de trouver un médecin ukrainien/russophone, quelle compagnie d'assurance choisir ?

A cette occasion, nous avons invité Alina, une employée qui travaille sur l'initiative BHOC (Brussels Health Orientation Center), elle a expliqué ce que fait le centre et quels services peuvent être obtenus auprès de ce centre.

"Le centre d'assistance BHOC a été créé en mai de cette année et a pour objectif de fournir des conseils, une aide à l'intégration et une assistance médicale d'urgence aux Ukrainiens de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le centre, il est possible de recevoir des services tels que le premier bilan de santé, la consultation médicale d'un thérapeute, le soutien en santé psychologique, l'aide à la soumission d'une demande d'adhésion à une compagnie d'assurance, l'obtention de vaccins pour enfants, les vaccins pour adultes , vaccins contre le COVID19, aide au choix d'une compagnie d'assurance et à la recherche d'un médecin de famille. Au centre, les Ukrainiens peuvent obtenir des informations sur le système de santé en Belgique et les soins médicaux d'urgence dans la région de la Région de Bruxelles-Capitale."

Des employés et des médecins parlant ukrainien travaillent au centre d'assistance du BHOC. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le centre, qui est situé Boulevard Pacheco 42 - 1000 Bruxelles, et est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. La dernière entrée est à 16h00.

Plus d'informations sur le lien https://www.ccc-ggc.brussels/fr/ukraine#Texte%20en%20ukrainien