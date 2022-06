Est-ce qu’on connaît vraiment ses amis ? C’est la question que posent les deux scénaristes Thomas Cadène et Joseph Safieddine dans leur nouvelle bande dessinée "BFF" (Best Friend Forever), illustrée par Clément C. Fabre, aux éditions Delcourt.

Gro a une double vie : très grand soliste international de piano, il n’a jamais osé en parler à ses amis, qui le prennent pour un raté dont l’échec les rassure. Vilain canard de son groupe, il vit dans un appartement minable, il est taquiné et humilié gentiment par le reste de la bande.

Peu à peu, on finit par se rendre compte qu’en réalité, personne ne sait rien sur personne. Chacun tente de sauver les apparences, mais chacun a ses secrets, ses défauts, ses failles qu’il dissimule sous un masque.

Un roman graphique très subtil, très juste sur ce qu’est le monde d’aujourd’hui et sur la difficulté à être soi.