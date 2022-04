Beyrouth, l’écrin du design – au CID au Grand-Hornu.

Le design n’échappe pas à l’effervescence créatrice libanaise. C’est ce qui a attisé la curiosité de Marco Constantini, codirecteur du Mudac à Lausanne et commissaire de l’exposition au CID. Depuis quatre ans, il élabore cette exposition qui accueillera quelque deux cents pièces d’une vingtaine d’artistes libanais. "Beyrouth. Les temps du design" se structure en trois ensembles. Le premier sur les prémices de la discipline au Liban entre les années 1950 et 1970, le second sur les années 2000 à aujourd’hui et enfin, un troisième consacré au projet Minjara et à sa philosophie.