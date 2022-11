Beyond White Line tente de briser les frontières et construire des passerelles citoyennes

Beyond White Line (ou au-delà de la ligne blanche) a vu le jour dans le but de briser des frontières et construire des passerelles.

L’objectif de cet événement est de sensibiliser les citoyens belges sur la problématique des réfugiés, demandeurs d'asile et de MENA (mineurs étrangers non accompagnés) mais aussi de déconstruire les divers stéréotypes et préjugés concernant ce public cible.

Lors de cette rencontre Beyond White Line accueillera des travailleurs du secteur qui, par le biais de leur expertise nous éclaireront sur "La crise de l'accueil". Sur cette même scène, des personnes viendront témoigner de leur parcours.

Il y aura également des voix qui s'engageront ainsi que des corps qui s'exprimeront.

L'événement aura lieu le lundi 14 novembre à Bruxelles au sein de "La Tricoterie" dès 18h00.

Au niveau de la programmation, tu pourras retrouver des déclamations de textes en autre par Lisette Lombe et Marie Paule, des débat, échanges & témoignages ou encore des Show de danse

De plus l'événement est gratuit et il vous suffit de s'inscrire via ce lien: https://www.billetweb.fr/beyond-white-line

Tu trouveras plus d'informations sur la page Facebook ou sur Instagram

Un événement à ne pas manquer et surtout un sujet à continuer à mettre en avant.