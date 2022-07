Beyond the waves : un éclairage documentaire sur l’actualité au Japon

Beyond the waves, c’est l’histoire d’un homme de conviction. L’histoire d’un homme qui a troqué son costume d’acteur pour celui de sénateur. L’histoire d’un homme qui, après la catastrophe de Fukushima, a renoncé à sa carrière et à une vie facile pour se lancer en politique et s'engager dans la lutte contre le lobby nucléaire. Taro Yamamoto était un acteur à succès au Japon, il avait la belle vie, il gagnait bien sa vie, il passait ses journées à faire du surf. Mais la catastrophe nucléaire et puis l’attitude du gouvernement ont été un tel choc qu’il a décidé de changer de vie.

Alain de Halleux a réalisé ce documentaire en 2016 en suivant ce jeune sénateur atypique dans son combat quotidien. Six ans plus tard, alors que des milliers de Japonais se sont rassemblés à Tokyo pour les funérailles de Shinzo Abe, ce documentaire nous offre un éclairage intéressant sur l’actualité.