Beyond the Summit : la fin d’un voyage Esport haut en couleur

C’est une triste nouvelle pour les fans d’Esport qui est apparue sur Twitter ce lundi 27 février : la structure Beyond the Summit, organisatrice de nombreux événements Esportifs en Amérique, a annoncé mettre un terme à ses activités après leur prochain événement. Incontournable sur Dota et Smash Bros, mais présente sur beaucoup d’autres jeux comme Rocket League ou Counter-Strike, Beyond the Summit (BTS) était présent depuis plus d’une décennie dans le paysage Esportif américain. C’est donc avec un émoi logique que la nouvelle de leur cessation a été reçue par de nombreux joueurs, commentateurs et autres enthousiastes de la manette.

Visiblement, la pandémie de Covid-19 a fortement impacté l’organisation qui ne peut plus continuer à fonctionner de la sorte.