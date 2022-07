Beyoncé : sa carrière en 10 dates

Après quelques déboires avec les Girl’s Tyme, le succès arrive enfin pour le girls band devenu Destiny’s Child. En 1997, elles signent avec Columbia Records et vont ensuite enchaîner les succès : Say My Name, Survivor, ou encore Bootylicious.

2003

Parallèlement à ses activités avec les Destiny’s Child, Beyoncé commence les projets solo, qu’ils soient musicaux ou cinématographiques. C’est grâce à l’un des films dans lesquels elle joue - Austin Powers dans Goldmember - qu’elle sort son premier single solo : Work it Out, pour les besoins de la BO du film. En 2003, elle sort son premier album solo, Dangerously in Love. Elle est alors déjà en couple avec le rappeur Jay-Z. Dans ce premier album, on retrouve les titres “Crazy in love” et “Baby boy”, qui vont tous deux se classer en tête des charts mondiaux.





2005

C’est la fin des Destiny’s Child. Après beaucoup de remaniements (et de procès), les filles se quittent pour se consacrer à leur carrière solo, et remettent au passage un dernier petit coup de projecteur sur leurs plus gros tubes avec l’album “Number 1’s”

2006

L’année 2006 est très chargée pour Queen B. Elle enchaîne les projets au cinéma, dont La Panthère rose et Dreamgirls, qui lui permettront d’être nommée aux Golden Globes, tant pour ses talents d’actrice que pour ses chansons issues de la BO. Ses projets au cinéma la retiennent tellement qu’elle tarde beaucoup à sortir son second album. Elle l’enregistre finalement en un temps record - 3 semaines - et B’Day sort en septembre 2006.

2007

Lors de la 49e cérémonie des Grammy Awards, Beyoncé décroche le titre de l’artiste internationale de l’année, ce qui fait d’elle la première femme à gagner le prix.







2011

Après le succès de son album I am… Sasha Fierce (un petit alias qu’elle se donne losqu’elle est sur scène), sorti en 2008 et plusieurs rôles au cinéma, Beyoncé annonce prendre un peu de repos pour profiter de la vie. La jeune femme a bien grandi et annonce lors d’une interview qu’elle a “tuée” son alias Sasha Fierce, qu’elle “a grandi et n’en a plus besoin” puisqu’elle est “est désormais la réunion des deux. En 2011, elle annonce être enceinte de son premier enfant. Elle est toujours en couple avec Jay-Z. Cette annonce va susciter beaucoup de réactions : avec 8 868 tweets par seconde, cette annonce bat le record de Twitter du “plus de tweets enregistrés par seconde pour un seul évènement ".

2013

Le 21 janvier, Beyoncé va chanter lors de la cérémonie d’investiture de Barack Obama, qui rempile pour un second mandat en tan que Président des Etats-Unis. Elle enchaîne en étant tête d’affiche de la mi-temps du 47e Superbowl, et bat un nouveau record : plus de 104 millions de téléspectateurs ont regardé ses prouesses en direct.

2014

Le couple Beyoncé Jay-Z annonce qu’ils se lancent dans une tournée commune de 21 dates. La tournée s’intitule On The Run Tour.

2017

Au mois de février, alors qu’elle est nominée dans 9 catégorie de la 59e cérémonie des Grammy Awards, elle devient l’artiste féminine la plus nommée de l’histoire des Grammy.

2018

Beyoncé est la première femme noire à être tête d’affiche du festival Coachella, ce qui inspirera Netflix pour un documentaire-concert qui la met en scène. A ce moment, elle est maman de 3 enfants, dont des jumeaux nés fin 2017. Elle doit récupérer son corps en un temps record, et le documentaire montre à quel point le chemin a été douloureux. Mais la performance livrée a Coachella est la preuve que tous ses efforts ont fini par payer.





Bref, Queen B est une artiste qui n’a jamais eu froid aux yeux et a mené sa carrière d’une main de maître.

​​