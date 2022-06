Beyoncé provoque des démissions avec "Break My Soul"

"Break My Soul" le nouveau single de Beyoncé - coup de cœur Tipik – provoque, depuis sa sortie le 21 juin, une vague de démissions aux Etats-Unis. Sur des beats qui fleurent bon la house des 90’s, ce titre est un hymne à l’émancipation, notamment sur le plan professionnel :

"Je viens de tomber amoureuse et de démissionner.

Je vais trouver une nouvelle motivation, bon sang, ils me font travailler si dur.

Au travail dès neuf heures et je finis après cinq heures

Et ils me tapent sur le système, c’est pourquoi je ne peux pas dormir la nuit."

Des paroles qui semblent faire écho au vécu de certains travailleurs. Inspirés par les mots de Queen B : " Évacue ta colère, libère ton esprit,

prends tes distances vis-à-vis de ton travail, affranchis-toi du temps", ils essayent, comme elle, de chercher "la motivation", "une nouvelle fondation, "une nouvelle vibration" en quittant leur job.

"Break My Soul" offre à ces publications une bande-son idéale. Beyoncé peut se réjouir de voir sa musique favoriser l’épanouissement personnel à condition que le phénomène ne conduise pas à des décisions trop précipitées.