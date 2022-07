Beyoncé, Jean-Jacques Goldman, Stromae : découvrez le mashup déjanté des Furious Monique

Fous ta cagoule, fous ta cagoule

Ou t’auras froid, t’auras les glandes, t’auras les boules

Fous KIDIBULL, fous KIDIBULL

Fous qui débiles, fous qui déballent, fous qui déboulent.

ARDENTE la vallée de Dana lalilala.

ARDENTE la valLiège j’ai pu entendre les échos

Je veux juste une derniARDENTE

Avant l’ombre et l’indifférente

Un vertige puis le silente

Je veux juste une derniARDENTE

Alors ARDENTE

Alors ARDENTE

Qui dit études dit travail

Qui dit taf te dit les thunes

Qui dit argent dit dépenses

Et qui dit boisson KIDIBULL

Alors ARDENTE

Alors ARDENTE

Tu aimerais faire, ta FESTIVAL

Ta mère veux te la faire aussi, ta FESTIVAL

Le juge voudrait te faire, ta FESTIVAL

Tout le monde te feras aussi, ta FESTIVAL

Alors ARDENTE

Alors ARDENTE

Alors

ARDENTE, bettante, fastante, strongante

ARDENTE, bettante, fastante, strongante

Et je suis comme une boule de flipper

Qui roule qui roule qui roule

Et je suis KIDIBULL de flipper

Qui roule, qui roule, qui roule

Il suffira d’un signe un matin

Il suffira d’un SIGNATURE un matin

I’m a SIGNATURE, I’m a SIGNATURE, I’m a SIGNATURE, I’m a SIGNATURE

So put your hands up ho ho ho ho ho ho ho ho h