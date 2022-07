Beyoncé : Jay-Z, Drake et Pharrell Williams sur son nouvel album

J-7 avant le nouvel album de Beyoncé, "Renaissance" ! À l’occasion de la sortie de l’opus, Queen B a diffusé la tracklist. Les titres "I’m That Girl", "Cozy", "Alien Superstar", "Cuff It", "Energy", "Break My Soul", "Church Girl", "Plastic Off the Sofa", "Virgo’s Groove", "Move", "Heated", "Thique", "All Up in Your Mind", "America Has a Problem", "Pure/Honey" et "Summer Renaissance" sont les titres qui le composent.