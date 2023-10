Beyoncé fait une visite surprise à Taylor Swift : "un véritable conte de fées"

Le film reprenant les plus grands moments de la tournée américaine de Taylor Swift sort demain dans les salles de cinéma. L'annonce de ce long-métrage a créé énormément d'engouement puisque les préventes ont dépassé les 100 millions de dollars. L'avant-première mondiale a eu lieu hier et pour l'occasion, Beyoncé est venue la soutenir.

Un geste qui a étonné beaucoup de monde. On se souvient encore de l'interruption de Kanye West aux VMAS en 2009, quand le rappeur est monté sur scène et a déclaré que "Taylor Swift ne méritait pas le prix du meilleur clip, mais Beyoncé". Depuis ce moment-là, de nombreux internautes aiment imaginer les deux stars américaines comme des grandes rivales. Alors qu'en réalité, elles s'entendraient très bien. Taylor Swift l'a prouvé dans un post Instagram, dans lequel elle partage toute sa reconnaissance et son amour pour la Queen B.

"Je ne saurai jamais ce qu'aurait été ma vie sans l'influence de Beyonce et ça me comble de joie. La façon dont elle nous a appris, à moi et à tous les artistes, à briser les règles et à défier les normes de l'industrie. Sa générosité d'esprit. Sa résilience et sa polyvalence. C'est une lumière qui m'a guidé tout au long de ma carrière et le fait qu'elle soit venue ce soir était comme un véritable conte de fées", a-t-elle écrit.